Das Wetter in Bayern: Wolken und Regen, bis 17 Uhr

Das Wetter in Bayern: Vor allem an den Alpen und im südlichen Niederbayern regnet es, sonst ist es bewölkt. Erst am Nachmittag lockert es in Franken auf. Es bleibt recht kühl bei maximal 11 bis 17 Grad. In der Nacht Tiefstwerte von 7 bis 0 Grad. Morgen und übermorgen immer wieder sonnig bei Höchstwerten zwischen 12 und 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2025 10:00 Uhr