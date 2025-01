Das Wetter in Bayern: Wolken und Regen bei bis zu 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, zeitweise Regen, in Franken lebhafter Wind. Höchstwerte 6 bis 14 Grad. In der Nacht vielerorts Regen bei Tiefstwerten von 5 bis 1 Grad. Morgen wechselhaft, lebhafter Wind, in höheren Lagen auch Schnee. Am Mittwoch und Donnerstag vielerorts freundlich bei maximal 3 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2025 12:00 Uhr