Das Wetter in Bayern: Wolken und Regen, 8 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: von Norden her bewölkt, zum Morgen hin kann es regnen, Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Tagsüber gebietsweise Regen, örtlich sind kräftige Schauer oder Gewitter möglich; nur ab und zu sonnig bei 8 bis 14 Grad maximal. Am Sonntag durchwachsen und spürbar kühler. Am Montag wieder freundlicher.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 01:00 Uhr