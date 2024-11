Das Wetter in Bayern: Wolken und Regen, 3 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Nur an den Alpen freundliche Abschnitte und weitgehend trocken. Sonst viele Wolken und teils länger anhaltender Regen; sehr windig. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen meist stark bewölkt bis trüb oder regnerisch, am Mittwoch südlich der Donau sonnige Abschnitte. Höchstwerte morgen 6 bis 11 Grad, ab Mittwoch deutlich kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2024 11:00 Uhr