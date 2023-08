Das Wetter in Bayern: Wolken und immer wieder Regen

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt, immer wieder Regen. In Oberbayern und Südschwaben auch Stark- und Dauerregen. Hier gilt eine Unwetterwarnung. Höchstwerte 11 bis 19 Grad. In der Nacht noch Regen von den Alpen bis zum Bayerischen Wald, sonst zunehmend trocken. Tiefstwerte um 10 Grad. Die Aussichten: Morgen und übermorgen Wolken und Sonne bei Höchsttemperaturen bis 22 Grad. Am Freitag meist sonnig und trocken bei bis zu 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 10:00 Uhr