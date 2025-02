Das Wetter in Bayern: Wolken und gebietsweise Sonne bei 1 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute teils Wolken, teils Sonne, freundlich vor allem in Alpennähe und in Niederbayern. Höchstwerte zwischen 1 und 6 Grad. In der Nacht Frost, Abkühlung bis minus 6 Grad. Am Samstag zunächst Nebel, dann viel Sonne. Am Sonntag ähnlich. Am Montag zunehmend bewölkt. Höchstwerte 0 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2025 06:00 Uhr