Das Wetter in Bayern: Wolken und gebietsweise Regen bei 9 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Es bleibt stark bewölkt und windig, im Nordosten kann es regnen. Höchstwerte 9 bis 15 Grad. In der Nacht zunehmend trocken. Abkühlung auf 5 bis 0 Grad. Morgen meist sonnig und trocken. Am Ostersonntag viel Sonne bei 19 bis 25 Grad. Auch am Ostermontag freundlich, örtlich sind Schauer oder Gewitter möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 12:00 Uhr