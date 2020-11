Das Wetter in Bayern: Wolken und etwas Sonne, 16 bis 21 Grad

Merkel informiert über Ergebnisse der Corona-Kabinettsberatungen

Berlin: Der seit Mitternacht geltende Teil-Lockdown in Deutschland soll nach den Worten von Kanzleramtsminister Braun möglichst Anfang Dezember gelockert werden. Das sei das erklärte Ziel, so Braun im RBB. Eine erste Anpassung sei unter Umständen schon bei der Zwischenbilanz in zwei Wochen möglich, so Braun. Heute hat das Corona-Kabinett über die aktuelle Lage beraten - Bundeskanzlerin Merkel will in diesen Minuten über die Ergebnisse informieren. Bundesweit ist die 7-Tage-Inzidenz inzwischen auf über 120 gestiegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 14:00 Uhr