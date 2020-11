Das Wetter in Bayern: Wolken und etwas Sonne, 16 bis 21 Grad

Montgomery hält Teil-Lockdown für richtig

Berlin: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt heute mit über 12.000 so hoch wie nie an einem Montag. Montags sind die Zahlen deutlich niedriger als an anderen Werktagen, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Zahlen übermitteln.Vor einer Woche waren es knapp 8.700. Angesichts der Lage hält der Präsident des Weltärztebundes, Montgomery, den seit Mitternacht geltenden Teil-Lockdown für richtig. Man müsse den Gesundheitsschutz und die negativen Folgen des Lockdowns abwägen, so Montgomery im Deutschlandfunk. Nach seiner Einschätzung macht die Bundesregierung das zur Zeit ganz gut. Bundesweit liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 120. Bis sich das jetzige Herunterfahren von Kontakten und Wirtschaft auswirkt, wird es nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts rund zwei bis drei Wochen dauern. Österreich verzeichnet derzeit eine 7-Tage-Inzidenz von 321 - in Vorarlberg und Tirol liegt der Wert sogar über 400.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 13:00 Uhr