Nachrichtenarchiv - 02.11.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag trocken und ab und zu Auflockerungen. Bei 16 bis 21 Grad recht windig. In der Nacht vereinzelt Regen. Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen trüb und gebietsweise nass. Am Mittwoch ähnlich, nur im Norden etwas freundlicher. Donnerstag südlich der Donau länger neblig-trüb, sonst sonnig. Es wird wieder kälter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 12:00 Uhr