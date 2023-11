Das Wetter in Bayern: Wolken, sonnige Abschnitte und vereinzelt Regen bei 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Wolken, Regen und Wind, im Süden ab und zu Sonne bei höchstens 7 bis 12 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig, Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen im Norden und im Bayerischen Wald meist bewölkt, nahe der Mittelgebirge auch Regen; sonst freundlich, vor allem an den Alpen meist sonnig. Donnerstag und Freitag meist stark bewölkt und Regen. Sonne am ehesten im Süden und Südosten. Mitunter lebhafter Wind. Höchstwerte 6 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2023 06:00 Uhr