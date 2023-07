Meldungsarchiv - 28.07.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag ist es wechselnd bewölkt, ab und zu sonnige Abschnitte aber auch einzelne Schauer und Gewitter. Lebhafter Wind. Höchstwerte 21 bis 26 Grad. In der Nacht einzelne Schauer und Gewitter. Tiefstwerte um 14 Grad. Am Wochenende weiter unbeständig. Höchstwerte 18 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 13:00 Uhr