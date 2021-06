Das Wetter in Bayern: Wolken, sonnige Abschnitte und Gewitter, Höchstwerte 18 bis 25 Grad

Nachrichtenarchiv - 07.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten vor allem in der Osthälfte. Höchstwerte bis 25 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter in Mittelfranken, im Fichtelgebirge sowie im Bayerischen und im Oberpfälzer Wald. In der Nacht vereinzelt Schauer oder Gewitter bei Tiefstwerten zwischen 16 und 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Weiter unbeständig mit Sonne, Wolken und einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern. Maximal 20 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2021 15:00 Uhr