Das Wetter in Bayern: Wolken, sonnige Abschnitte und etwas Schnee

Das Wetter in Bayern: Heute ist es wechselnd bewölkt mit etwas Sonne und einzelnen Schneeschauern bei Höchstwerten zwischen minus einem und plus drei Grad. Der Wetterdienst warnt vor Schneeverwehungen am Alpenrand und im Alpenvorland in Westbayern. Am Nachmittag kommen von Westen mehr Wolken, gegen Abend schneit es am Alpenrand. Es weht ein sehr lebhafter Wind. Die Nacht wird in Nordbayern meist klar, im Süden schneit es bei Tiefstwerten um -3 Grad. Bis Sonntag bleibt es teil bewölkt, teils freundlich mit einzelnen Schneeschauern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2024 09:15 Uhr