Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und Wind bei 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils wolkig, teils sonnig bei Höchstwerten von 16 bis 22 Grad. Mehr Sonnenschein an den Alpen und in Unterfranken. Mitunter auffrischender Wind. In der Nacht meist klar und in den Mittelgebirgen einzelne Schauer bei Tiefstwerten um 12 Grad. Morgen und am Montag bei ähnlichen Tagestemperaturen teils sonnig, teils bewölkt; von Oberfranken bis nach Niederbayern vereinzelte Schauer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 12:00 Uhr