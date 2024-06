Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und vereinzelt Schauer

Das Wetter in Bayern: Mehr Wolken als Sonne. Vereinzelt sind Schauer oder Gewitter möglich. Dazu vor allem in Franken sehr windig. Höchstwerte zwischen 15 und 19 Grad. In der Nacht im Norden meist trocken, im Süden kann es regnen. Tiefstwerte um 8 Grad. In den kommenden Tagen teils sonnig, teils bewölkt. Am Samstag Schauer und Gewitter. Höchstwerte 16 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 12:00 Uhr