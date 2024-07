Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und teils gewittriger Regen bei 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayen: Heute wechselnd bewölkt, am Nachmittag in Franken öfter Sonne. Gebietsweise Schauer oder Gewitter - mitunter windig. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. In der Nacht an den Alpen noch vereinzelte gewittrige Schauer, sonst trocken bei Werten um 16 Grad. Morgen und am Mittwoch ist es ähnlich. Am Donnerstag überwiegend sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 19 und 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 10:00 Uhr