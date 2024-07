Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und teils gewittriger Regen

Das Wetter in Bayern: Heute wechseln sich Wolken, Sonne und gebietsweise gewittrige Regenfälle ab. Es ist teils recht windig. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. In der Nacht meist trocken, Werte um 16 Grad. Morgen und übermorgen ähnlich. Am Donnerstag dann meist sonnig und trocken. Höchstwerte 19 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 12:00 Uhr