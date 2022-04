Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und Schauer, Höchstwerte 4 bis 11 Grad

Daniel Günther fordert Frauenquote für CDU

Kiel: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat sich dafür ausgesprochen, eine Frauenquote in der CDU einzuführen. Der "taz" sagte er, in dem Bereich habe seine Partei ein riesiges Defizit. Er rief Parteichef Merz auf, für eine Quote zu sorgen. Die CDU müsse sicherstellen, dass die Macht in der Partei hälftig auf Frauen und Männer aufgeteilt wird, forderte Günther. Man habe es lange auf freiwilliger Basis versucht, aber das reiche nicht. Die CDU will auf ihrem nächsten Bundesparteitag im September über die Einführung einer Frauenquote entscheiden. Merz hatte sich bislang dagegen ausgesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2022 13:00 Uhr