Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und Schauer bei 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag noch vereinzelt Regen- danach ab und an sonning. Am Nachmittag wieder einzelne Schauer und Gewitter, bei 16 bis 22 Grad. - Für das südöstliche Schwaben und südliche Oberbayern gilt weiter eine Unwetterwarnung des Deutsche Wetterdienstes vor Starkregen und Dauerregen. Die Aussichten bis Samstag: Morgen noch wechselhaft, am Freitag im Süden überwiegend sonnig, im Norden leicht wechselhaft mit örtlichen Schauern. Am Samstag bayernweit sonnig. Morgen 15 bis 20, ab Freitag 17 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2023 07:00 Uhr