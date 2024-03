Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und Schauer bei 10 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und teils recht windig. An den Alpen und in der Donau-Alb-Region kann es auch regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad. In der Nacht bei Tiefstwerten zwischen 6 und einem Grad einzelne Schauer. Morgen und am Mittwoch bewölkt und regnerisch, dabei etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 16:00 Uhr