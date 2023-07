Meldungsarchiv - 28.07.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, sonnige Abschnitte vor allem am Vormittag im Süden Bayerns. Gebietsweise schauerartiger Regen, später einzelne Gewitter. Lebhafter Wind bei 20 bis 26 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende weiter unbeständig. Am Montag im Norden Frankens und der Oberpfalz einzelne Schauer, sonst trocken mit Sonne und Wolken. Weiterhin windig bei 18 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 10:00 Uhr