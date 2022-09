Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und Regen bei 13 bis 17 Grad

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Franken und der Oberpfalz etwas Sonne und vereinzelt Schauer, sonst bewölkt und regnerisch. Lebhafter Wind bei 13 bis 17 Grad. In der Nacht an den Alpen zeitweise Regen, sonst auch Auflockerungen. Später von Norden her neuer Regen, Tiefstwerte 9 bis 5 Grad. Am Wochenende überwiegend bewölkt mit Schauern. Am Montag wechselhaft, lebhafter bis starker Wind. Höchsttemperaturen 8 bis 15 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2022 14:45 Uhr