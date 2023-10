Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und Regen, 10 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden und Osten meist bewölkt und regnerisch. Sonst auch mal sonnige Abschnitte und nur einzelne Schauer oder Gewitter. 10 bis 15 Grad. In der Nacht vorübergehend klar, dann von Südwesten her neuer Regen bei 9 bis 2 Grad. In den kommenden Tagen im Norden wechselhaft mit Schauern. Im Süden meist trocken, an den Alpen ab Sonntag föhnig. Höchstwerte 10 bis 20 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2023 14:45 Uhr