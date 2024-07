Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne und gewittrige Schauer; bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: In Franken und im Norden der Oberpfalz ist es weitgehend trocken und sonnig, sonst wechselhaft mit Schauern und recht windig. Höchstwerte 22 bis 27 Grad. In der Nacht gibt es im Süden noch einzelne Schauer. Tiefstwerte bis 13 Grad. Morgen und übermorgen ähnlich wie heute, am Donnerstag überwiegend sonnig und trocken. 19 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 15:00 Uhr