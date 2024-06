Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne, später Regen, bei 21 bis 27 Grad.

Das Wetter in Bayern: Erst wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Später von Westen her Schauer- und Gewitterneigung. Mitunter weht ein lebhafter Wind. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. In der Nacht lässt der Regen allmählich nach. Tiefsttemperaturen um 15 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Mittwoch oft bewölkt und zeitweise Regen bei Tageshöchsttemperaturen zwischen 15 und 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 10:00 Uhr