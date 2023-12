Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne, Regen und Schneeregen bei 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst im Südosten noch Schnee oder Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in Teilen Niederbayerns und der Oberpfalz. Sonst weitgehend trocken, teils sonnig. Später zieht von Westen her neuer Regen auf. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. In der Nacht regnerisch; es kann glatt werden bei Tiefstwerten um 3 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Sonne und Schauern. Ab Montag Wolken, Regen und Wind. Höchstwerte 4 bis 11 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2023 08:15 Uhr