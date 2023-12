Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne, Regen und Schneeregen bei 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Südosten zunächst noch Regen oder Schneeregen, sonst weitgehend trocken, teils auch sonnige Abschnitte. Später zieht von Westen her neuer Regen auf. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. In der Nacht regnerisch, es kann glatt werden bei Tiefstwerten um 2 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Sonne und Schauern. Ab Montag Wolken und Regen. Höchstwerte 4 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 06:00 Uhr