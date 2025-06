Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne, Regen und örtlich Gewitter; Höchstwerte 17 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Tagsüber wechselnd bis stark bewölkt mit sonnigen Abschnitten, vereinzelt regnet es - vor allem am Alpenrand. Örtlich auch Gewitter. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. Auch morgen mehr Wolken als Sonne, in der Nordhälfte Bayerns zeitweise Regen. Auch das Wochenende wird unbeständig, mit Tages-Höchstwerten von 19 bis 27 Grad, am Pfingstsonntag etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2025 12:00 Uhr