Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne, Regen und Gewitter. 22 bis 28 Grad.

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils sonnig. Von Süden her Schauer und Gewitter. Für Teile von Unterfranken besteht eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. Nachts gewittrige Regenschauer. In Unterfranken weitgehend trocken. Tiefstwerte um 14 Grad. Morgen im Süden vereinzelt Regen, im Norden sonnige Abschnitte. Sonntag und Montag freundlich. Morgen Höchstwerte um 20 Grad, dann wieder wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 12:00 Uhr