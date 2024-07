Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne nur vereinzelt Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Sonne und Wolken und nur vereinzelt Schauer. Höchstwerte 20 bis 25 Grad. In der Nacht meist klar, Abkühlung auf 15 bis 10 Grad. Morgen und auch am Freitag und am Samstag überwiegend sonnig. Ganz vereinzelt sind Schauer oder Gewitter möglich, Höchstwerte 22 bis 28, am Samstag sogar bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 15:00 Uhr