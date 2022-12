Das Wetter in Bayern: Wolken-Sonne-Mix bei 10 bis 20 Grad

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, vor allem südlich der Donau scheint öfter die Sonne. Vereinzelt fällt aber auch etwas Regen. Dazu ist es windig bei Höchstwerten zwischen 10 und 20 Grad. In der Nacht meistens klar oder locker bewölkt, örtlich neblig. Tiefstwerte um 7 Grad. Der Neujahrstag wird freundlich. Am Montag teils bewölkt, teils freundlich. Höchstwerte 6 bis 16 Grad. Am Dienstag überwiegend bewölkt mit etwas Regen an den Alpen und 5 bis 9 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2022 06:15 Uhr