Das Wetter in Bayern: Wolken, Sonne, etwas Regen, 1 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Erst neblig, später bewölkt, mit etwas Regen, örtlich auch gefrierender Regen. Sonnige Abschnitte am ehesten im Süden bei Höchstwerten zwischen 1 und 11 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen wechselnd bewölkt, zwischendurch ab und zu Sonnenschein. Nur wenig Regen, Höchstwerte 0 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2024 06:00 Uhr