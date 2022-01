Das Wetter in Bayern: Wolken, Schnee oder Regen, maximal 1 bis 5 Grad

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und zeitweise Schnee, in tiefen Lagen auch Regen. Sehr lebhafter Wind. Höchst-Werte 1 bis 5 Grad. In der Nacht Abkühlung auf minus 1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bewölkt und im Osten noch vereinzelt leichter Schneefall. Dienstag und Mittwoch teils bewölkt oder neblig, teils freundlich, mit viel Sonne im höheren Bayerischen Wald und in den Alpen. Tageshöchstwerte minus 4 bis plus 4 Grad. Nächtliche Tiefstwerte bis minus 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2022 12:00 Uhr