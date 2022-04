Das Wetter in Bayern: Wolken, Regen und Wind

Corona-Testpflicht in Schulen und Kitas in Bayern entfällt ab 1. Mai

München: Die bayerische Staatsregierung hat die Corona-Testpflicht in Schulen und Kindertagesstätten - wie erwartet - ab 1. Mai gestrichen. Das gab Staatskanzleichef Herrmann nach einer Sitzung des Kabinetts bekannt. Die anderen Basisschutz-Maßnahmen wurden hingegen um vier Wochen verlängert. Damit gilt weiterhin unter anderem in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Arztpraxen und Krankenhäusern sowie in Pflegeheimen eine FFP2-Maskenpflicht. Außerdem bleibt es bei der einrichtungsbezogenen Testpflicht für Besucher und Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Justizvollzugsanstalten. Herrmann sagte, die akute Bedrohung durch das Virus sei derzeit gebannt; die Lage im Freistaats sei nicht mehr besorgniserregend, die Kliniken nicht mehr durch Corona-Patienten überlastet.

