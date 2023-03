Meldungsarchiv - 27.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und windig, im Süden Regen, Schneeregen und an den Alpen Schnee. Im Laufe des Tages freundlicher. 2 bis 8 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig mit einzelnen Schneeschauern. Tiefstwerte um -2 Grad. In den kommenden Tagen teils sonnig, teils bewölkt, vereinzelt Regen oder Schnee. Am Donnerstag viele Wolken und etwas Regen. Höchstwerte morgen 4 bis 9, ab Mittwoch wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2023 06:00 Uhr