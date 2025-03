Das Wetter in Bayern: Wolken, Regen und Schnee, 2 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Bei dichten Wolken heute vor allem im Süden und Südosten Regen, am Nachmittag dann auch in Franken regnerisch. Im höheren Bayerischen Wald und Alpenvorland fällt Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 8 Grad. In den folgenden Tagen bleibt es bewölkt und regnerisch, in höheren Lagen kann es schneien. Die Sonne kommt am ehesten in Franken raus. Höchstwerte 1 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2025 10:00 Uhr