Das Wetter in Bayern: Wolken mit freundlichen Abschnitten

29.03.2022 07:00 Uhr

Das Wetter in Bayern: Es ist wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, am Nachmittag sind einzelne Schauer möglich. Höchstwerte: 13 bis 19 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 6 Grad. In den nächsten Tagen ändert sich das Wetter: Es ist meist bewölkt und kann immer wieder regnen. Ab Donnerstag mit höchstens 8 Grad deutlich kühler, am Freitag kann es bis in Tiefe lagen schneien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2022 07:00 Uhr