Das Wetter in Bayern: Wolken, im Süden Regen, bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt. Freundliche Abschnitte am ehesten in Unterfranken. An den Alpen gelegentlich Regen. Höchstwerte zwischen 4 und 9 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar. Temperaturrückgang auf bis zu minus 1 Grad. Morgen Sonne, Wolken und ganz vereinzelt Schauer. Am Sonntag vielerorts länger Sonne. Tageshöchstwerte zwischen 6 und 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.02.2024 09:45 Uhr