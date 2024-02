Das Wetter in Bayern: Wolken, im Süden Regen, bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt mit freundlichen Abschnitten am ehesten in Unterfranken. Vom Alpenrand bis Niederbayern gelegentlich Regen. Höchstwerte 4 bis 9 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um -1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen Sonne und Wolken mit vereinzelten Schauern, Sonntag dann vielerorts längerer Sonnenschein. Montag wieder vereinzelt Regen. Tageshöchstwerte zwischen 6 und 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2024 06:00 Uhr