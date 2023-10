Das Wetter in Bayern: Wolken, etwas Sonne , vereinzelt Regen, bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit meist nur kurzen sonnigen Abschnitten, einzig an den Alpen ist es später länger sonnig. Vereinzelt Regen. Höchstwerte 13 bis 20 Grad. Nachts vereinzelt Regen und örtlich Nebel. Tiefstwerte um 8 Grad. Die Aussichten bis Sonntag Morgen und am Wochenende bei lebhaften Winden teils bewölkt, teils sonnige Abschnitte und vereinzelt Regen. Höchstwerte 12 bis 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 09:45 Uhr