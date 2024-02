Das Wetter in Bayern: Wolken, etwas Sonne und vereinzelt Schauer

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, vereinzelt Schauer, dazu in Böen lebhafter Wind. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Kommende Nacht meist bewölkt, im Süden auch klar, gebietsweise Regen bei Tiefstwerten um 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen in Nordbayern bewölkt, im Süden freundlicher, Donnerstag und Freitag mehr Wolken und Regen. Es wird stürmischer und kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2024 11:45 Uhr