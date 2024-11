Das Wetter in Bayern: Wolken, etwas Sonne und vereinzelt Regen; Höchstwerte 6 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Vereinzelt schauerartiger Regen. Höchstwerte 6 bis 12 Grad. In der Nacht trocken, gebietsweise Nebel. Abkühlung auf +4 bis -1 Grad. Morgen teils wechselhaft und meist trocken. Am Donnerstag überwiegend bewölkt mit einzelnen Schauern. Und am Freitag an den Alpen und in Unterfranken sonnig, sonst oft bewölkt mit einzelnen Regen- oder Schneeschauern bei 2 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 15:00 Uhr