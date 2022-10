Das Wetter in Bayern: Wolken, etwas Sonne und vereinzelt Regen, Höchstwerte 15 bis 20 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.10.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, kurze freundliche Abschnitte am ehesten in Südbayern. Vereinzelt noch etwas Regen. Lebhafter Wind. Höchstwerte 15 bis 20 Grad. In der Nacht vereinzelt Regen, Tiefstwerte 13 bis 6 Grad. Die Aussichten: In den kommenden Tagen abseits zäher Nebelfelder teils bewölkt, teils freundlich. Im nördlichen Franken besonders morgen und am Dienstag etwas Regen. Höchstwerte 18 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2022 16:00 Uhr