Das Wetter in Bayern: Wolken, etwas Sonne und vereinzelt Regen bei 14 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselhaft mit Sonne, Regen und örtlich Gewittern. Höchstwerte 14 bis 19 Grad. In der Nacht zeitweise etwas Regen, sonst teils klar, teils neblig bei 12 bis 4 Grad. Morgen im Norden freundlicher als im Süden, am Donnerstag und Freitag in den Niederungen zäher Nebel, sonst meist freundlich. Höchstwerte 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2024 15:00 Uhr