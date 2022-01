Das Wetter in Bayern: Wolken, etwas Sonne und Schauer, Höchstwerte 2 bis 7 Grad

Nachrichtenarchiv - 28.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Vereinzelt schneit oder regnet es, an den Alpen und im Bayerischen Wald auch mehr. Später zunehmend trocken und recht windig bei 2 bis 7 Grad. In der Nacht meistens bewölkt aber trocken, Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen an den Alpen sonnige Abschnitte, sonst stark bewölkt und vereinzelt Regen oder Schneeregen. Sonntag trocken mit Sonne und Wolken. Oft windig bei höchstens 2 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2022 14:00 Uhr