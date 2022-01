Das Wetter in Bayern: Wolken, etwas Sonne und Schauer, Höchstwerte 2 bis 7 Grad

Baerbock will Botschaftspersonal in Kiew vorerst nicht abziehen

Berlin: Trotz der Zuspitzung der Ukraine-Krise will Außenministerin Baerbock das Botschaftspersonal vorerst in Kiew belassen - das hat sie in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe bekräftigt. Gerade jetzt sei es wichtig, die Ukraine nicht zu destabilisieren, sagte Baerbock. Wenn wirtschaftliche Akteure das Gefühl hätten, die Lage sei unsicher oder instabil, werde die Bereitschaft zu Investitionen in der Ukraine sinken. Und das, so Baerbock, würde dem russischen Präsidenten Putin in die Karten spielen. Ein Nato-Beitritt der Ukraine stehe derzeit nicht auf der Tagesordnung, stellte sie klar. Das wisse auch Russland. Mit dem russischen Außenminister habe sie bei ihrem Besuch in Moskau deshalb lange darüber diskutiert, worüber man eigenlich streite.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.01.2022 11:45 Uhr