Das Wetter in Bayern: Wolken, etwas Sonne und Schauer

Das Wetter in Bayern: Von den Alpen bis ins südliche Niederbayern teils längere Regenfälle. Ansonsten teils bewölkt mit kurzen Schauern, teils auch mal sonnig. Bei 12 bis 17 Grad recht windig. In der Nacht gebietsweise nass bei Tiefstwerten um 8 Grad. Morgen Sonne, Wolken und nur vereinzelt Regen. Am Wochenende ähnlich. Nachmittagstemperaturen zwischen 10 und 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 13:00 Uhr