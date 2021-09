Das Wetter in Bayern: Wolken, etwas Sonne, gebietsweise Regen

Von der Leyen erinnert an Opfer vom 11. September

Brüssel: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat zum 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September auf die USA an die Opfer und Helfer von damals erinnert. Die deutsche Politikerin schrieb auf Twitter wörtlich, "am 11. September gedenken wir derer, die ihre Leben verloren haben, und würdigen die, die alles riskiert haben, um ihnen zu helfen." Die Europäische Union stehe an der Seite der Vereinigten Staaten, um Freiheit und Mitgefühl gegen Hass zu verteidigen. Am 11. September 2001 hatten islamistische Terroristen drei gekaperte Flugzeuge in das World Trade Center in New York und das Pentagon bei Washington gesteuert. Ein weiteres entführtes Flugzeug stürzte in Pennsylvania ab. Den Anschlägen fielen etwa 3000 Menschen zum Opfer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2021 12:00 Uhr