Das Wetter in Bayern: Wolken, ab und zu Regen, im Süden weitgehend trocken

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau weitgehend trocken und ab und zu sonnig. Ansonsten bewölkt und zeitweise Regen, im Nordosten örtlich Schnee oder gefrierender Regen. Höchstwerte 1 bis 13 Grad. Morgen und am Freitag viele Wolken und gebietsweise Regen - am Freitag auch Schnee und kühler. Am Samstag wieder freundlicher.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 12.02.2025 15:00 Uhr